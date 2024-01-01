شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 21978 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ87 على التوالي إلى 21978 شهيداً، والجرحى إلى 57697 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 156 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على جميع مناطق قطاع غزة.

مستشفيات غزة

وأشارت الوزارة إلى خروج 30 مستشفى عن العمل بشكل كامل، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 150 مؤسسة صحية، سواء بالقصف والحصار، أو منع وصول إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات في مدينة غزة.

وأكدت استشهاد 326 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، واعتقال نحو 100 من الأطباء والكوادر التي كانت تعمل خلال عملية اقتحام الاحتلال للمستشفيات في مدينة غزة.