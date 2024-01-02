الإعلام الحكومى فى غزة: إسرائيل ألقت 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بداية العدوان.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، جاء فيه: "87 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة، خلالها تم تسجيل1,838 مجزرة و28,978 شهيدا ومفقودا و21,978 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات و9,280 شهيدا من الأطفال و6,600 شهيدة من النساء و326 شهداء من الطواقم الطبية و40 شهيدا من الدفاع المدني و106 شهداء من الصحفيين و7,000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء و56,697 مصابا و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية و10 معتقلين من الصحفيين و1,9مليون نازح في قطاع غزة و355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح".

كما أشار البيان إلى أنه تم تدمير: "130 مقرا حكوميا و93 مدرسة وجامعة و292 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي و120 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي و212 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل جزئي و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال و65,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا و30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة و53 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة و150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي و104 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل و200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال".