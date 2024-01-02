شكرا لقرائتكم خبر عن "آركو": 2023 كان عامًا صعبًا على العديد من الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا نزال مع أصداء الانسلاخ من العام الماضي 2023 واستقبال العام الجديد 2024.

وفي خضم هذه الأمور قال أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري إن 2023 كان عامًا صعبًا على العديد من الدول العربية.

الأزمات في عام 2023

وأشار إلى أن العام المنصرم شهد أزمات إنسانية، نتيجة للزلازل في سوريا والمغرب وإعصار دانيال في ليبيا.

كما أن الصراعات المسلحة التي شهدها السودان دفعت الملايين للنزوح واللجوء.

وذكّر بما يشهده قطاع غزة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مبينا أن قطاع غزة لا زال يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

دعم جهود المنظمات

وأعرب عن أمله في مضاعفة الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض عليه؛ وفتح ممرات إنسانية آمنة من أجل تسهيل إدخال المساعدات دون أي عوائق.

وتطلع أمين آركو إلى أن يكون 2024 عام خير ورخاء .. خالٍ من أي أزمات وكوارث؛ داعيًا إلى دعم جهود المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني.

كما دعا إلى دعم الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ليتسنى لها الاضطلاع بدورها الفاعل في تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الكوارث.