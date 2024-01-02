شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى في جنين تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء. وتصاعدت حدة الاشتباكات بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم جنين مع قطع الكهرباء عن المخيم، كما شهد المخيم اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.

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