شكرا لقرائتكم خبر عن أول شحنة مساعدات بحرية بريطانية تصل إلى غزة عبر مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول شحنة بحرية من المساعدات إلى غزة عبر بورسعيد في مصر، والتي تحمل ما يقرب من 90 طنًا من البطانيات الحرارية وحزم الإيواء والإمدادات الطبية من قبرص.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في تصريحٍ له اليوم، التزام بلاده بدعم تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لتقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، وذلك عبر الممر البحري المقترح بين قبرص والأراضي الفلسطينية المحتلة.