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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 22185

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 22185 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 88 على التوالي إلى 22185، والجرحى إلى 57057، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة بحق عائلات فلسطينية بأكملها، راح ضحيتها 207 من شهداء و388 جريحًا.

وأكدت أن الوضع الصحي في مستشفيات القطاع حرج للغاية مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وعدم قدرتها على توفير العلاج المناسب ونفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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