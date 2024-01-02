شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء في قصف الاحتلال لمقر الهلال الأحمر جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة صواريخ مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس، الذي لجأ إليه المئات من الفلسطينيين للاحتماء فيه من القصف الإسرائيلي، ما أسفر عن أربعة شهداء والعديد من الجرحى.

العدوان على غزة

لافت الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هي المرة الثانية التي تقصف فيها قوات الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني خلال أسبوعين.