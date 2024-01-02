ميقاتي: التفجير جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى توريط لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء اللبنانية تصريح ميقاتي الذي قال: "هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وتابع ميقاتي: "كما أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان وردّ واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان"، مضيفا "نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها"، وأشار لخطورة الوضع، قائلا "كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".

وأكد ميقاتي التزام لبنان بالشرعية الدولية: "إن لبنان ملتزم، كالعادة دوما، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".

وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".