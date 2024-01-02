شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 70 فلسطينيًا في قصف الاحتلال مخيمات وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 70 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة، الليلة الماضية واليوم.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن 70 فلسطينيًا استشهدوا في قصف العدوان الإسرائيلي استهدف منازل سكنية في مدينة دير البلح ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات.

كما انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 100 جريح من بين ركام المنازل التي تعرضت لقصف الاحتلال.

قطاع غزة

وأوضحت أنه لا يزال العشرات من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة التي تعرضت لقصف العدوان الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية.

وواصلت البوارج الحربية الإسرائيلية قصف شواطىء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف جوي متواصل على المدينة، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى.