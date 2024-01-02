شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: استمرار العدوان ومحاولات التهجير ستدمر المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، إذ وصل عدد الشهداء إلى حوالي 22 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.

وأشار إلى جرائم القتل اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، التي كان آخرها استشهاد أربعة مواطنين في قرية عزون، واستشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأضاف، أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

القضية الفلسطينية

وأشار أبو ردينة، إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي محاولة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني الذي أفشل وسيفشل جميع المؤامرات المحاكة ضد حقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كان الثمن.

وتابع: "ولأن المؤامرة الآن في ذروتها، فإن الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على مواجهة التحديات وإفشال جميع المحاولات، سواءً أكانت إقليمية أم دولية للمس بالقرار الوطني المستقل".

حق تقرير المصير

وقال أبو ردينة: سنبقى ملتزمين بحق تقرير المصير وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وسنبقى محافظين على الثوابت الوطنية التي لن نحيد عنها.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف هذا العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا.