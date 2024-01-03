شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الجزائر أن الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولويات أجندة عضويتها في مجلس الأمن.

وأوضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال مراسم رفع أعلام الدول الخمس أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم.

وأكد أن الدفاع عن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولوياتها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، التي بدأت في الأول من شهر يناير الحاليّ وتستمر عامين.

وضع حد للعدوان الإسرائيلي

وأضاف بن جامع، أن الهدف في الظرف الحالي هو وضع حد للعدوان الإسرائيلي ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء.

وأوضح أنه من غير المنطقي أن يبقى مجلس الأمن، بكونه الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، عاجزًا عن إيقاف هذه الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني.

وجدد مطالبة الوفد الجزائري لدى الأمم المتحدة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن الدول التي بدأت عضويتها غير الدائمة في المجلس مع بداية عام 2024، هي: الجزائر، وغانا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وتستمر العضوية غير الدائمة في المجلس حتى 31 ديسمبر 2025.