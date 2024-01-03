مسؤول في "حزب الله": إسرائيل قدمت لنا "إغراءات كبيرة" للخروج من الحرب ولن نسمح بهزيمة "حماس"

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وقال المسؤول إن "عددًا كبيرًا من أعضاء حركات المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها حصلوا على دورات تدريبية على الحرب مع إسرائيل في لبنان وسوريا وإيران".
ونفى أن تكون عملية "طوفان الأقصى" والحرب الدائرة حاليًا حرب دينية، مؤكدًا أنه "لا يوجد عداء مع اليهود كأهل كتاب واليهودية كديانة".
1 يناير, 19:40 GMT
وقال حسن حب الله، إنه تم تقديم إغراءات لـ"حزب الله" عبر رسائل غير معلنة بالانسحاب من الأماكن الخلافية ومن النقاط المتنازع عليها في البر والبحر وحتى من مزارع شبعا مع أهميتها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الأمريكيين وعدوا بتنفيذ سد هندسي من ثلاثة طبقات يمنع تفوق "حزب الله" على إسرائيل، حينما يتم تسليمه مزارع شبعا، وذلك كله في مقابل انسحاب الحزب من المعركة.
واعتبر أن "هذا إن دلّ على شيء، دلّ على مدى قوة جبهة المقاومة من جنوب لبنان ودورها الكبير في التخفيف على غزة".
وحول إمكانية تطور الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة، قال مسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله"، إنه حال دخول الحزب الحرب "بكل قوة" فسوف تتحول من حرب تحرير فلسطينية إلى حرب إقليمية، تنتهي باتفاق إقليمي أو تفاهم على وقف إطلاق النار، أو قرار دولي، وفي ذلك الوقت يضيع الحق الفلسطيني.
7 ديسمبر 2023, 15:01 GMT
وأكد أن "حزب الله" فتح جبهة مع إسرائيل كمساندة لا كمعركة "لأننا لا نريد أن نحول المعركة إلى حرب إقليمية فتضيع حقوق الفلسطينيين".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.