المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على سؤال حول علاقة بلاده بتفجيري إيران

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دبي - محمود عبدالرازق - وخلال مؤتمره الصحفي اليومي حول آخر تطورات الحرب، سألت صحفية إسرائيلية هاغاري: "ما هو تقييم الجيش الإسرائيلي لرد الفعل المتوقع من لبنان بعد عملية اغتيال صالح العاروري".
وأضافت: "سؤال ثان، هل يمكنك القول رسميًا إن إسرائيل لا علاقة لها بالتفجيرات التي وقعت اليوم في إيران؟".
ومضى بقوله: "هناك تحديات في القتال في الشمال أيضًا وفي الأعمال التي يقوم بها حزب الله، كان هناك بعضها اليوم أيضًا وقد أحبطناها على الحدود الشمالية، وهناك بعضها في مناطق أخرى نواجهها مثل البحر الأحمر أو من سوريا كما واجهنا بالأمس".
وتابع هاغاري: " نحن مستعدون وجاهزون في القطاعات كافة دفاعًا وهجومًا، وهكذا يجب أن تكون جاهزيتنا الدائمة وهذا ما سنواصل القيام به".
وأسفر الانفجاران عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح، وفق بيانات رسمية.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.