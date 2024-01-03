إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة: "أبلغ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس "باري" إلى قطاع غزة، أنه قُتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".

كم أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أنه تمت إصابة جنديين بجروح خطيرة أثناء توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وصرّح الجناح العسكري لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بقتل عسكري إسرائيلي تحتجزه الجبهة في غزة، في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.