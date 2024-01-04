استطلاع: 15% فقط من الإسرائيليين يريدون استمرار نتنياهو في منصبه

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من جانبه، وعد نتنياهو "بسحق حماس" بعد أن نفذت فصائل الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 1200 إسرائيليا، واحتجاز نحو 240 شخصا كرهائن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة والتوغل البري حتى الآن إلى مقتل 22185 فلسطينيًا، نحو ثلثي هذا العدد من النساء والأطفال.
2 يناير, 09:06 GMT
ووفقاً لاستطلاع أجري في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، رأى 56% من الإسرائيليين أن استمرار الحملة العسكرية هو أفضل وسيلة لضمان عودة الأسرى الذين تحتجزهم "حماس"، في حين قال 24% فقط إن تبادل الأسرى هو الأفضل.
في شهر يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نسبة تأييد نتنياهو انخفضت إلى 38%، ورجحت أنه إذا أجريت الانتخابات في ذلك الوقت، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيخسر ما بين أربعة إلى سبعة مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
أمس, 22:10 GMT
وبحلول أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي قبل أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية، انخفضت نسبة تأييد نتنياهو إلى 28% فقط.
يذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، رفضا مرافقة نتنياهو إلى مؤتمر صحفي دون إبداء السبب، فيما كان نتنياهو قد ألغى اجتماعا مماثلا في وقت سابق من ذلك الأسبوع، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأن مسألة تدني شعبية نتنياهو قد يكون لها دور في ذلك.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر، أن 69% من الإسرائيليين يريدون إجراء الانتخابات بمجرد انتهاء الحرب، فيما أظهر الاستطلاع الأخير أن بيني غانتس، الخصم السياسي الرئيسي لنتنياهو والعضو الحالي في حكومته الحربية، حصل على أكبر قدر من الدعم من الإسرائيليين حيث حصل على 23%، ومع ذلك رفض 30% من الإسرائيليين، تسمية زعيمهم المفضل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.