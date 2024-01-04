الخليج اليوم .. ذباب يملأ رأس مذيع كويتي على الهواء.. فيديو يثير موجة انتقادات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذبابة منتصف رأسه، وأخرى على الجانب الأيسر، وثالثة على الأيمن.. بهذا المشهد أطل أحد مذيعي تلفزيون الكويت الرسمي، ليشعل موجة انتقادات بين الكويتيين على مواقع التواصل.

فيديو لما حدث

فقد انشغلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار مقطع مصور يظهر الشاب وهو يتحدث، فيما تتطاير الحشرات حوله، ما أثار انتقادات واسعة.

وتساءل كثيرون عن غياب معدي البرنامج والموظفين والكادر المسؤول من مخرج ومصور ومنتج وما إلى ذلك من طاقم مهمّته إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول.

في حين دافع آخرون عن الأمر مشددين على أن الخطأ وارد، ومطالبين المنتقدين بالكف عن إظهار السلبيات فقط، وفق التغريدات.

أمام هذه البلبلة، تدخلت وزارة الإعلام وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

حوادث أخرى وتعليقات

فيما علّق بعض المنتقدين على الفيديو المنتشر متسائلين هل "يذيعون من سوق السمج"، فيما كتب آخر "خطأ غير مقبول".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل وزارة الإعلام للتحقيق في مثل هذه الحوادث.

ففي أبريل/نيسان من عام 2022، حققت الوزارة بظهور قط خلال إحدى نشرات الأخبار في القناة الثانية على الهواء مباشرة.