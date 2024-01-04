شكرا لقرائتكم خبر عن مقر "الهلال الأحمر الفلسطينى" فى خان يونس يتعرض للقصف مجددا وسقوط شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت بقصف الطابق الخامس من مقر تابع لها فى "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ، في بيان صحفي مُقتضب، أن شخصا واحدا على الأقل استشهد وأصيب آخرون جراء القصف. يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للاستهداف من قبل الاحتلال، فأمس الأول الثلاثاء، استشهد وأصيب عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال له.

واستُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع المنكوب أن 14 شخصًا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء؛ إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6 شهداء. وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في مخيم "المغازي" وقرية "المصدر" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. وشهدت منطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22313 شهيدا، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57200 جريح.

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