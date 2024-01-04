شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قتيلان و5 جرحى فى قصف مقر للحشد الشعبى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وذكر مصدر أمني، أن القصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية، إن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي في شرق بغداد.

وذكرت الشرطة ان القصف اسفر عن سقوط قتيلان على الأقل و5 جرحى.