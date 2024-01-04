شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولات تسلل 700 سورى خلال الأسبوعين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى إحباط محاولات تسلل نحو 700 سورى عبر الحدود اللبنانية السورية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك فى إطار متابعة وحدات من الجيش لتنفيذ مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعى.

وأوضح الجيش اللبنانى - في بيان اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض أمس على 9 سوريين تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج معد لنقل الغاز وذلك عند حاجز (شدرا - عكار) شمالي لبنان.

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق الصهريج، كما تم مباشرة التحقيق مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص.

