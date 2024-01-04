شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حركة فتح: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وأكد أن قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية فى الضفة الغربية وتتعامل بشكل همجي مع الفلسطينيين وتنفذ اقتحامات بالأقصى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتنفذ اقتحامات فى نابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية وتدمر بنيتها التحتية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.