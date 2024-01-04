الخليج اليوم .. على بعد أميال من أسطول أميركي.. قارب حوثي ينفجر بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن أدميرال بالبحرية الأميركية، اليوم الخميس، أن قاربا حوثيا مسيرا انفجر في البحر الأحمر اليوم لكنه كان على بعد أميال من الأسطول الأميركي.

كما قال لا يوجد جنود من مشاة البحرية الأميركية على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت.

وتابع "22 دولة تشارك حاليا في التحالف الذي نقوده بالبحر الأحمر".

حماية حرية الملاحة

ومع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.

قد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بأن مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شددت في وقت سابق على أنه لا ينبغي على الحوثيين توقع تحذير آخر من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

كما حذر بيان مشترك من حكومات أميركا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، الحوثيين من شن المزيد من الهجمات.

عشرات الهجمات

يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم.

فيما كانت 8 من أصل 20 سفينة تعرضت لهجمات في الثلاثين يوما التي سبقت 25 ديسمبر الماضي، إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو بضائع متجهة إلى بريطانيا.

بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمبادرة أطلقتها بهدف التصدي لما قالت إنها هجمات حوثية تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.