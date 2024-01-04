شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 22 ألف شهيد.. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 90 على التوالي، إلى 22438 شخصًا.

وارتفع عدد الجرحى إلى 57438 ومعظمهم من الأطفال والنساء.

15 مجزرة في يوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 125 شهيدًا و318 جريحًا.

ولفتت النظر إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل قصفها المكثف لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، وتمنع سيارات الإسعاف من دخول مخيمات البريج والمغازي لانتشال الشهداء والجرحى.