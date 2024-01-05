شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: الضربة الأمريكية فى بغداد تثير شبح اندلاع حرب إقليمية أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع فى العراق تثير شبح اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الغارة أسفرت عن مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران وخاطرت بتسريع التداعيات الإقليمية لدعم واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن لاحتواء إراقة الدماء.

ووقعت انفجارات في الجزء الأوسط من المدينة، مما أدى إلى اهتزاز النوافذ ودفع السلطات العراقية إلى إغلاق الشوارع القريبة. وقالت حركة حزب الله النجباء، وهي ميليشيا أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات على القوات الأمريكية، في بيان إن نائب قائد العمليات في منطقة بغداد، مشتاق جواد السعيدي، المعروف باسم أبو التقوى، قُتل في غارة على مقر الدعم اللوجستي في شارع فلسطين.

وعندما علم السكان المجاورون أن الانفجار الذي وقع كان صوت قصف أمريكي، قالوا إن المخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف بدأت تزعجهم.. وقالت سارة جمال، 27 عاماً، التي عاشت على بعد عدة بنايات من الغارة: "إنها إشارة إلى أن السلام ليس دائما. لقد بدأ الأمر في سوريا، ثم لبنان، ثم إيران، والآن هنا. لقد تم جرنا إلى هذا، وليس لنا رأي".

وبينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن العملية الأمريكية في مثل هذا الموقع المركزي بالعاصمة العراقية نادرة للغاية.. وتنضوي جماعة "حركة حزب الله النجباء" تحت قيادة الجيش العراقي الذي رد بسرعة وبغضب على الضربة قائلا إنها تقوض الاتفاقات بين بغداد وواشنطن.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها الضربة بأنها "ضرورية ومتناسبة"، قائلة إن القائد المستهدف "كان مشاركا بنشاط في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد أفراد أمريكيين".

وتكشف الصور التي نشرتها وسائل إعلامية تديرها الميليشيات عن شظايا أسلحة تتوافق مع صاروخ جو-أرض مشترك أمريكي الصنع، أو JAGM، وهو صاروخ جديد تطلقه الطائرات الأمريكية من المقرر أن يحل محل الذخائر القديمة مثل هيلفاير. . ولم تتمكن صحيفة واشنطن بوست من التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

وتصاعد دخان أسود من الأزقة السكنية في مكان الضربات، وتناثرت الدماء والأشلاء البشرية. بكى بعض السكان القريبين. ووعد آخرون بالانتقام من الولايات المتحدة. "لن يبقى أي جندي أمريكي في العراق!" صرخ رجل وأطلق النار من بندقيته في الهواء. ويتمركز حوالي 2500 جندي أمريكي في البلاد، ظاهريا لمنع عودة ظهور شبكة داعش الإرهابية. وينتشر 900 آخرون في عدة مواقع استيطانية في سوريا، وفقا لواشنطن بوست.

وتقول إدارة بايدن إنها تعمل على الحد من التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 22 ألف شخص في الأشهر الثلاثة منذ أن شن مسلحو حماس هجمات في جميع أنحاء المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. وزار المبعوث الدبلوماسي الأميركي عاموس هوشستين لبنان الأربعاء

ومع ذلك، فإن دعم واشنطن لتصرفات إسرائيل مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم للجماعات المسلحة في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقد سجل المسؤولون الأمريكيون ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما.