إعلام: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365 . ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر استخباراتية أن الأردن قصف مستودعات لتجار مخدرات جنوبي سوريا.

18 ديسمبر 2023, 18:27 GMT

كما أكد الجيش مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا.

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد خلال عام 2023، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.