شكرا لقرائتكم خبر عن وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم لترؤس قداس "عيد الغطاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إلى بيت لحم، اليوم الجمعة، قادما من مدينة القدس المحتلة، لترؤس قداس "عيد الغطاس" حسب التقويم الغربي، في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية المحاذية لكنيسة المهد، غدا السبت.

واستقبل الموكب حسب "الستاتيكو" المتبع، في ساحة المهد، بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة بيت لحم العميد محمد أبو الرب، والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة.

وبعد استقباله، سار الموكب مترجلا برفقة مستقبليه وصولا إلى باب كنيسة المهد، ومن ثم توجه إلى كنيسة القديسة كاترينا، حيث أقيمت صلاة قصيرة استعدادا لقداس "عيد الغطاس" غدا السبت.