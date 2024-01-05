شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الأمم المتحدة أن الوقت قد حان للالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين في غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، المجتمع الدولي أن يستخدم نفوذه لتحقيق ذلك.

تداعيات حرب إسرائيل على غزة

"غريفيث" أكد أيضا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: إن هذه المطالب ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني ودول الجوار، بل تتجاوز ذلك لمختلف الأجيال القادمة".

وبين أن الأجيال القادمة لن تنسى أبداً هذه الأيام التسعين، من الجحيم والاعتداءات على أبسط المبادئ الإنسانية.

وذكر أن عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا وأصيبوا، فيما تنام آلاف العائلات في العراء مع انخفاض درجات الحرارة.

كما وتتعرّض المناطق التي طلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظاً على سلامتهم للقصف، والمرافق الطبية لهجمات بلا هوادة، والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئياً أصبحت مكتظة بالمصابين مع النقص الحاد في جميع الإمدادات.

كارثة صحية عامة في غزة

وأكد أن هناك كارثة صحية عامة تتكشف، ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق، والمجاعة أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

وأشار إلى أن الأسابيع الـ 12 الماضية كانت مؤلمة على وجه الخصوص بالنسبة للأطفال، بلا طعام أو ماء أو تعليم.

وقال إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن، ويشهد شعبها تهديدات يومية للبقاء على قيد الحياة، بينما يراقب العالم ذلك.

خطر تمدد رقعة الاعتداءات

ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية ترِكت أمام مهمة مستحيلة تتمثل في دعم أكثر من مليوني شخص، حتى مع مقتل وتشريد موظفيها، وانقطاع الاتصالات، وتضرر الطرق، وإطلاق النار على قوافل الإغاثة.

وأوضح أنه يلوح في الأفق خطر تمدد رقعة الاعتداءات، مشيراً إلى أن الحرب في غزة أظهرت أسوأ ما في الإنسانية.