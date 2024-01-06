شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلّق على تصريحات تهجير الفلسطينيين من غزة.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اليابان أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي، عن قلق بلدها إزاء تصريحات أدلى بها وزيران في حكومة الاحتلال، بشأن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه.

تهجير الفلسطينيين من غزة

وذكرت أن هذه التصريحات التحريضية غير مقبولة وتزيد من التوترات، مشددةً على أن اليابان تدعو إلى الامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة.

كانت عبرت 90 شاحنة مساعدات متنوعة من بينها شاحنات وقود، ميناء رفح البري، متجهةً إلى معبري "العوجة وكرم أبوسالم"؛ تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

مساعدات إلى غزة

وأفاد مصدر مصري مسؤول في تصريح، أن شاحنات المساعدات تحوي مساعدات غذائية وإغاثية وأدوية، من بينها 4 شاحنات وقود، لأهالي قطاع غزة.

هذا إضافةً إلى استقبال 17 جريحاً فلسطينياً ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية, و203 من حملة الجنسيات الأجنبية والمصرية.