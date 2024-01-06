وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

- 1/2
- 2/2
كولونا في حديثها لوسائل إعلام أمريكية، أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.
“It’s not up to Israel to determine the future of Gaza, which is Palestinian land, we need to return to the principle of international law”.— Isa Soares (@IsaCNN) January 5, 2024
In an exclusive intv, French FM Catherine Colonna calls plans by Israeli ministers to resettle Gazans outside the strip “irresponsible”. pic.twitter.com/64kgmitoSX
واعتبرت أن الدعوات المنادية بإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وعبرت الوزيرة الفرنسية عن تأييدها لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما شددت أيضا على التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.
أمس, 08:20 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.