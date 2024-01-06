حزب الله يعلن الرد الأول على اغتيال العاروري وإسرائيل تؤكد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان عبر تلغرام "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة". ‏

وأوضح البيان أنه "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيا عنها".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 40 عملية إطلاق لصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على "تلغرام"، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل، ولم يتم تحديد أي إطلاقات أو طائرات معادية عبرت إلى مواقع أخرى في شمال إسرائيل".

وأضاف البيان أن الجيش "ضرب خلية إرهابية شاركت في إطلاق الصواريخ".