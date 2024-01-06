شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان على غزة.. الاحتلال يقصف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قصفها لمخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الغربية من مخيم المغازي وسط القطاع، والذي عزله الاحتلال بشكل كامل عن محيطه، ويمنع سيارات الإسعاف من دخوله.

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العدوان على غزة

كما واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال قصف مخيمات البريج والنصيرات بقذائف المدفعية، وأسفر القصف عن شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في المدينة من عدة محاور محاصرتها لمستشفى الأمل.

وأصابت نيران الاحتلال الإسرائيلي أحد النازحين على أبواب المستشفى، وسط تحذيرات فلسطينية من إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المستشفى، وتكرار سيناريو ما حدث في مستشفيات مدينة غزة وشمالها، والتي تعرضت للقصف والتدمير، من قبل الاحتلال، بعد حصارها لعدة أسابيع.