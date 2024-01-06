شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الإمارات.. إحالة 84 متهمًا بالإرهاب إلى محكمة أمن الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن المتهمين سيحاكمون عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

تحقيق في الجرائم

كان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.

وبعد قرابة الـ 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.