صحيفة إسرائيلية تنشر صورة حديثة تقول إنها لـ"محمد الضيف" وهو يحرك يديه الاثنتين

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "الضيف يظهر في إحدى الصور وهو يحمل في يديه نقودا وكأسا للشرب، يعتقد أنه كوب من الشاي".
وأوضحت أن الضيف يظهر وهو يرتدي ساعة في يده اليسرى، ممسكا ببعض الدولارات، وفي يده اليمنى يحمل كأسا للشرب، وذلك خلافا لتقديرات إسرائيلية سابقة أفادت بأن الضيف قعيد ولا يتحرك.
12 أكتوبر 2023, 06:02 GMT
وزعمت القناة أن "معلومات كثيرة عن قادة حماس تم جمعها من الأسرى، الذين تم اقتيادهم لتحقيقات الشاباك (جهاز الأمن العام). ومعلومات إضافية تأتي من الأنفاق ومقرات حماس، حيث يصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي".
وعلى مدى سنوات، كان هناك اعتقاد سائد في إسرائيل، بأن محمد الضيف فقد إحدى ذراعيه، وإحدى قدميه أو كلتاهما خلال استهدافه مرات عدة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت طويل.
بدوره، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، التعليق على الصورة الجديدة لمحمد الضيف، واكتفى في إفادته الليلية بالقول: "علينا العثور عليه وقتله، مهما طال الوقت، سيستغرق الأمر وقتا طويلا، هذه مهمة يجب تنفيذها".