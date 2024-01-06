صحيفة إسرائيلية تنشر صورة حديثة تقول إنها لـ"محمد الضيف" وهو يحرك يديه الاثنتين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "الضيف يظهر في إحدى الصور وهو يحمل في يديه نقودا وكأسا للشرب، يعتقد أنه كوب من الشاي".

وأوضحت أن الضيف يظهر وهو يرتدي ساعة في يده اليسرى، ممسكا ببعض الدولارات، وفي يده اليمنى يحمل كأسا للشرب، وذلك خلافا لتقديرات إسرائيلية سابقة أفادت بأن الضيف قعيد ولا يتحرك.

12 أكتوبر 2023, 06:02 GMT

ويشار إلى أنه في27 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نشرت القناة 12 الإسرائيلية، صورة لما قالت إنه محمد الضيف، القائد العام لكتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، وقالت القناة، إن "الصورة التي تبدو بجودة كبيرة، وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أخيرا".

وأضافت القناة: "تم الكشف عن صورة جديدة لمحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس. ويظهر بعين واحدة، ويعرج، لكنه لا يزال يتحرك"، وتابعت: "تبذل المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) جهودا هائلة للوصول إلى قيادة حماس، وعلى وجه الخصوص الضيف، الذي يقود القتال ضد الجيش الإسرائيلي وهو أحد مخططي المذبحة في المستوطنات الجنوبية"، بحسب قولها.

وزعمت القناة أن "معلومات كثيرة عن قادة حماس تم جمعها من الأسرى، الذين تم اقتيادهم لتحقيقات الشاباك (جهاز الأمن العام). ومعلومات إضافية تأتي من الأنفاق ومقرات حماس، حيث يصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنه "لسنوات، كان محمد الضيف، يعتبر هدفًا مهمًا للمنظومة الأمنية، التي تمكنت من إلحاق الضرر به ولكن لم تتمكن من القضاء عليه".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الصور الأخيرة التي وصلت للجيش في الأسابيع الأخيرة، تظهر محمد الضيف "في حالة أفضل مما كانوا يعتقدون في إسرائيل، فهو قادر على المشي على ساقيه ويمكنه أيضًا استخدام يديه".

وعلى مدى سنوات، كان هناك اعتقاد سائد في إسرائيل، بأن محمد الضيف فقد إحدى ذراعيه، وإحدى قدميه أو كلتاهما خلال استهدافه مرات عدة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت طويل.

بدوره، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، التعليق على الصورة الجديدة لمحمد الضيف، واكتفى في إفادته الليلية بالقول: "علينا العثور عليه وقتله، مهما طال الوقت، سيستغرق الأمر وقتا طويلا، هذه مهمة يجب تنفيذها".