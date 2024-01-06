شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 22722 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي إلى 22722 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 58166 جريحًا، 70 % منهم أطفال ونساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 122 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، كما أصيب 256 في القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، أكدت الأمم المتحدة أن الوقت قد حان للالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين في غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، المجتمع الدولي أن يستخدم نفوذه لتحقيق ذلك.