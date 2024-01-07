الخليج اليوم .. واشنطن: إسقاط مسيرة حوثية قرب سفن بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن قرب سفن تجارية بجنوب البحر الأحمر صباح اليوم السبت.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "إكس"، أنها أسقطت طائرة بدون طيار في حوالي الساعة 9:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، دفاعاً عن النفس من قبل سفينة يو إس إس لابون (DDG 59) في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر على مقربة من السفن التجارية.

وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

عشرات الهجمات

يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم.

فيما كانت 8 من أصل 20 سفينة تعرضت لهجمات في الثلاثين يوما التي سبقت 25 ديسمبر الماضي، إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو بضائع متجهة إلى بريطانيا.

بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمبادرة أطلقتها بهدف التصدي لما قالت إنها هجمات حوثية تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.