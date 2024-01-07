الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترد على زيارة بلينكن بـ"المجازر"

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أمس, 19:03 GMT
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكتب مجزرة مروعة في الفالوجة شمالي قطاع غزة، ومجزرة أخرى في جنين".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل، غدا الاثنين.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الدول التي تدعم إسرائيل تتخلى عن إنسانيتها، وتبرهن أن حديثها عن حقوق الإنسان ليس له أساس وأنها تكيل بمكيالين".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.