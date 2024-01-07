شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 64 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 64 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 25 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يضم نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن من بين الشهداء أطفالاً ونساء، كما استشهد أربعة فلسطينيين، في غارات وقصف مكثف استهدف منازل في غرب خان يونس.

قصف مستمر

في وسط قطاع غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج والنصيرات، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً، بينهم أربعة استشهدوا بعد قصف طائرات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد 20 فلسطينياً من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما لا يزال العشرات من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر بفعل القصف الإسرائيلي.