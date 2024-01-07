شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة بينهم طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت، مساء اليوم الأحد، طفلة فلسطينية "أربع سنوات"، وشاب وزوجته، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارتين أثناء مرورهما عبر الحاجز، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، كما أصيبت طفلة كانت تتواجد في سيارة أخرى.

وأكد شهود عيان، استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، والشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو المجاورة وزوجته.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.