شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 22835 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي إلى 22835 شهيداً، والجرحى إلى 58416 جريحاً.

وقالت إن 113 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المكثفة على عدة مناطق في قطاع، كما جرح 250، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.

وأشارت إلى أن 27 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

سكان قطاع غزة

من ناحية أخرى، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال 3 أشهر.

وأضافت أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.