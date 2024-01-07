شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مقتل 142 موظفًا من الأمم المتحدة منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن 142 موظفًا للأمم المتحدة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا العدوان من موظفي الأمم المتحدة هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

المساعدات الإنسانية

وقالت الأونروا إن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، مبينةً أن مايحدث في غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.

وأوضحت أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعًا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.