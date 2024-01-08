الجزائر... حبس 10 ضباط وأعوان شرطة بعد تسلل شخص إلى غرفة عجلات طائرة

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19 مارس 2023, 15:32 GMT
في السياق ذاته، قضت المحكمة بحبس ميكانيكي تابع للخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم توجيه للمحبوسين تهمة ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض أشخاص كانوا على متن الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وأمن الطائرة للخطر.
24 نوفمبر 2023, 17:27 GMT
وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا جاء فيه: "بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل شاب يدعى رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة في مطار وهران الدولي في الساعة الثامنة حيث ضبط هناك".
وكشفت تحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي عن المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.