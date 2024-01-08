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تحذير من مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "الوسط" الليبية" إن وتيرة الإنفاق العام في ليبيا حاليا من شأنها أن تسبب انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، واحتياطيات المصرف والاستدامة المالية للدولة، ما يزيد من الضغوط على سعر الصرف.

يأتي تحذير المصرف المركزي بعدما أصدر، أمس الأحد، بيانات تفيد بارتفاع ملحوظ في الإنفاق على المرتبات خلال العام الماضي، حيث بلغت 60 مليار دينار بزيادة 27.4% عن العام الماضي، حين خصص للبند نفسه 47.1 مليار دينار.

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في السياق ذاته، زادت معدلات استخدام النقد الأجنبي مسجلة 21 مليار دولار بارتفاع بلغ 31.2% مقارنة بالعام الماضي حين بلغت 16 مليار دولار فقط، وفق بيانات المصرف.

ولفت المصرف الليبي إلى انخفاضات إيرادات الجمارك الموردة إليه نسبة إلى استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، إذ بلغت النسبة 0.3% فقط من إجمالي الإيرادات.

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أمس, 15:47 GMT

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عاد سوق الأوراق المالية الليبي للعمل بعد انقطاع طويل دام لسنوات، أثر هذا الانقطاع على الوضع الاقتصادي في البلاد وسبب إشكاليات كبيرة في أسعار الصرف بين المصرف المركزي والأسواق الموازية، الأمر الذي قال عنه الخبراء بأن هذه العودة تحتاج إلى استقرار سياسي حتى ينتعش الاقتصاد الليبي الذي عاني من عدة إشكاليات اقتصادية دامت لسنوات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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