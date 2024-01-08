خبير: اغتيال وسام طويل القيادي في "حزب الله" مرحلة جديدة بدأتها إسرائيل في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدّر في تصريح لوكالة "الخليج 365": "اغتيال وسام طويل، الذي أعلن عنه حزب الله بصفته قائدا عسكريا، لاشك ضربة أمنية كبيرة، وإعلان عن مرحلة جديدة بدأها الجانب الإسرائيلي في لبنان".

وتابع أن "القائد طويل هو قائد ميداني، استشهد في المعركة وفي قريته، كما استشهد القائدين سراج شحيمي، وسراج رعد، اغتيلا مع آخرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهذا لن يؤثر على سير المعركة وعلى عمليات حزب الله".

ورأى الدّر أن "الرد لا بد منه لردع إسرائيل عن التمادي في اغتيالاتها، وسيكون في الميدان المفتوح ويعود لقيادة المقاومة تقدير كيفيته ونوعيته، علمًا بأن اغتيال وسام طويل (الحاج جهاد)، حدث ضمن نطاق ساحة المعركة وليس عملية دقيقة خارج الخطوط الأمنية كما حدث عند اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ولفت الدّر إلى أن "هذه المرحلة روّجت لها واشنطن بعد الهدنة الأولى في قطاع غزة، وكان ينصح الإسرائيلي بها، عبر الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي إعادة الانتشار في غزة والانسحاب مع الاحتفاظ بمساحة أمنية عازلة والانتقال إلى عمليات محدودة واغتيالات دقيقة كما حدث عند اغتيال القائد في حماس صالح العاروري، واليوم القائد وسام طويل".

وقال الخبير اللبناني إن "الأساليب الإسرائيلية باتت معروفةً، وتريد جر الحزب لعمل انفعالي يورطه في حرب شاملة خارج نطاق قواعد الاشتباك، لتحصل تل أبيب على تعاطف دولي، ويضمن نتنياهو الاستمرار في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لأن نهاية الحرب تعني بداية محاكمته".