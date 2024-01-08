شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على منطقة البضة بدير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 4 شهداء ارتقوا فى قصف إسرائيلى على منزل فى منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود عددا من المصابين.

من ناحية أخرى، اقتحم مستعمرون اليوم الاثنين، موقعا أثريا وتاريخيا في بلدة "جناته" شرق بيت لحم .

وقال رئيس بلدية جناته سامي الزير لوكالة "وفا"، إن مستعمرين اقتحموا "عين حمده"، وهي عبارة عن نبع مياه تابع للبلدية، يحيط به الشارع الالتفافي وعلى مقربة من مستوطنة "تكواع"، وشرعوا بأعمال ترميم في محاولة للاستيلاء عليه.

وأضاف الزير أن السيطرة على "عين حمدة" تعني التمهيد للاستيلاء على مئات الدونمات التي تحيط بها.