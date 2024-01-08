شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": قطاع غزة يشهد عجزًا في الغذاء بنسبة 95% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك عجزًا في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%.

وأكدت أن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، مع نزوح 1،9 ملايين فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ94 على التوالي.

مراكز الإيواء في غزة

وأشارت "الأونروا" إلى أن هناك حالة اكتظاظ شديدة في مراكز الإيواء التابعة لها، في ظل استمرار تدفق النازحين مع استمرار القصف الإسرائيلي خاصة على مخيمات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن خمسة مراكز صحية تابعة لها تعمل من أصل 22 مركزًا، وهذا فاقم الوضع الصحي لسكان قطاع غزة، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والازدياد المستمر في أعداد الجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي.