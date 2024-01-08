شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 112 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد صحفيان فلسطينيان في قصف استهدف منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 94 على التوالي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف طواقمه بشكل مباشر، في أثناء انتشالها الشهداء والجرحى، وشدد على صعوبة العمل في ظل الاستهداف المباشر وكثافة القصف، خاصة مدينة خان يونس جنوب القطاع التي تتعرض لقصف عنيف.

استشهاد 28 فلسطينيًا

واستشهد 15 فلسطينيًا مساء اليوم الاثنين، وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة،

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 9 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منازل وسط مدينة غزة، كما أصيب العشرات بجروح.

23084 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 94 على التوالي إلى 23084 شهيدًا، والجرحى إلى 48926 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 249 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 510 أشخاص بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى وجود آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.