"أنصار الله": عدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب وقف الحرب ضد غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو الوفد المفاوض من جماعة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، عبر منصة "إكس"، في تعليقه على التحركات الأمريكية في المنطقة: "لا يحتاج وزير الخارجية الأميركي لجولة إقليمية لإقناع دول المنطقة بعدم توسيع الصراع، فلا نحن ولا أي من دول المنطقة يرغب في ذلك".

وأضاف العجري: "لكن الطريق إلى ذلك (يقصد عدم توسيع الصراع) هو بوقف الحرب العدوانية على غزة، لأنها الفتيل والمحرك للصراع".

وتابع عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، بالقول: "أما إذا كان الهدف التحضير لأي عمل ضد اليمن، فإنها بذلك كمن يصب الزيت على النار وسيكونون أول المحترقين بها".

يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرة أن "عسكرة أمريكا للبحر الأحمر لن يمنعها من ذلك".

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" معلقًا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر، إن "تصريحات المسؤولين الأميركيين عن التطورات بالبحر الأحمر وكأنها تهديد لمصالح العالم، محاولة أميركية لصرف الأنظار عن المذابح الإسرائيلية بحق أهل غزة وهذا ما يجب أن يتوقف عنده كل العالم".

وأضاف: "إصرار النخبة الحاكمة في واشنطن على الذهاب بعيدًا في دعم إسرائيل ضد غزة من شأنه تفجير المنطقة".