الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "اغتال الجيش، صباح اليوم، في منطقة بيت جن (غربي العاصمة السورية دمشق)، المدعو حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية لدى حماس من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عكاشة "منذ بداية الحرب، نظم عمل خلايا إرهابية لحماس لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا، نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، بالقول: "لن نسمح بتنشيط هذه الأعمال من داخل سوريا، التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد يواجهنا".

ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه، قائلا: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمالي القطاع في حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف أن "ممدوح لولو، عمل مساعدا ومقربا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".