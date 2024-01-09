شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرية المغربية" تنقذ 43 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت البحرية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 43 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 4 نساء و3 قاصرين، كانوا على متن قارب واجهوا صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

البحرية المغربية

كانت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية أنقذت في عرض ساحل إقليم الداخلة الأسبوع الماضي، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية.