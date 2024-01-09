نازحون ينتظرون للحصول على الخبز في رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين... صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وكان مئات الفلسطينيين قد تجمعوا منذ ساعات الليل وقبل فتح أبواب المخابز، للحصول على نصف حزمة مكونة من 30 رغيفًا.
وقال كرم أبو شاويش، مالك مخبز الحسن في مدينة رفح جنوب القطاع، لوكالة "الخليج 365": "عدنا إلى العمل بعد قرابة 3 أشهر بسبب الحرب التي أجبرتنا على إغلاق المخبز، وكذلك بسبب شح الأسواق بالدقيق والمواد اللازمة، والحمد لله تم توفير المواد التي نحتاجها للعمل".
وأضاف: "نحن نقوم بإنتاج الخبز ضمن حزم، وكل حزمة تحتوي على 60 رغيفُا من الخبز، بسعر 6 شيكل، ويسمح لكل مواطن بشراء نصف الحزمة بـ 3 شيكل، أي ما يعادل دولارًا واحدًا، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين والنازحين يصطفون، منذ ساعات طويلة، ونحاول بكل جهدنا أن نخدم المواطنين على مدار اليوم دون إغلاق، خاصة وأننا بالقرب من أكبر منطقة إيواء في قطاع غزة".
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
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© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
2/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
3/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
4/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
5/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
6/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
7/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
1/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
2/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
3/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
4/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
5/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
6/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
7/7
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
وتقول النازحة أم أحمد، لـ"الخليج 365"، وهي تنتظر دورها للحصول على الخبز: "لقد نزحنا من غزة، ووضعنا صعب للغاية، ونعاني من أجل الحصول على الخبز، وحتى إن وجد فهو لا يكفي لعائلتي، فنحن نحتاج في اليوم لأكثر من حزمتين، ونريد أن نعود إلى بيوتنا".
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
وتضيف النازحة أم وليد: "لا نستطيع العيش هنا، أطفالي الأربعة يحتاجون إلى الغذاء والدواء، وعندي طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقد اضطررت إلى تحطيم غرفة نومي لإشعال النار وعمل الخبز، وجئت منذ الصباح أنتظر دوري للحصول على الخبز الذي لا يكفي لعائلتي، وزوجي مصاب، ولا أعرف ماذا أفعل في ظل هذه الأوضاع".
© Gulf 365 . Ajwad Jradatنازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
نازحون ينتظرون للحصول على الخبز أمام المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين
© Gulf 365 . Ajwad Jradat
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من سوء التغذية والأمراض في قطاع غزة، والتي تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.
ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "الحرب في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان على النزوح عدة مرات".