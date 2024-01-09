"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "حزب الله" المنشور على تلغرام: "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام طويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".‌‏ ‏ ‏

وقال الحزب في بيانات أخرى نشرت اليوم، إن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏ ‏ ‏

وكشف "حزب الله" عن تنفيذه، أمس الاثنين، سلسة عمليات على الحدود اللبنانية، حيث استهدف في القطاع الشرقي موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بعمليتين، أما في القطاع الغربي، فقد أعلن الحزب استهداف موقع حدب البستان "بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة". بالإضافة إلى استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في شتولا "بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح"، واستهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام "بالأسلحة الصاروخية وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح".

بدورها، كشفت وسائل إعلام عن مقتل 3 من عناصر "حزب الله" في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق الغندورية جنوبي لبنان، مؤكدةً عدم وجود قيادات بينهم.

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من البلدات اللبنانية على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي استهدف بغارةٍ منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة"، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة".

وأضافت الوكالة في خبر آخر، بأن "أطراف بلدات، عيترون، عيتا الشعب، يارون، ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض منذ السابعة صباحا لقصف مدفعي معادٍ".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.